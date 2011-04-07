Президента просять вдосконалити закон про заборону грального бізнесу

Депутати Дніпропетровської міської ради надіслали лист Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ з проханням удосконалити закон про заборону грального бізнесу в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського голови Дніпропетровська.

«З метою недопущення порушень законодавства у сфері грального бізнесу пропонуємо розглянути питання відносно внесення змін до Закону «Про заборону грального бізнесу» - розширити формулювання «гральний бізнес» і «азартна гра», включивши до них поняття інтерактивних закладів і комп`ютерних симуляторів», - говориться у зверненні.

Депутати мотивували своє звернення до Президента тим, що поза законом про заборону грального бізнесу залишилися численні так звані інтерактивні заклади, що пропонують громадянам доступ до Інтернет для участі у віртуальних азартних іграх.

У зверненні до В.ЯНУКОВИЧА повідомляється, що з початку цього року за даними фактами в Дніпропетровську порушено 9 кримінальних справ.