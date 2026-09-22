У ВМС розповіли про перспективу ремонту ракетоносіїв ЧФ РФ, уражених в Новоросійську

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, наразі ворог фактично відрізаний від своєї основної ремонтної бази в Криму.

Росії буде проблематично відремонтувати уражені Силами оборони в Новоросійську два фрегати та малий ракетний корабель ЧФ РФ, оскільки її основна ремонтна база розташована у тимчасово окупованого Криму і може бути атакована українськими захисниками. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Якщо брати загальну чисельність бойового складу (ЧФ РФ, – УНІАН) – приблизно 30% вибуло вже… Вдвічі скоротилася спроможність щодо застосування "Калібрів". Станом на зараз можемо констатувати, що у росіян в строю у цій акваторії залишається два надводні кораблі та два підводні човни, що є носіями крилатих ракет", - сказав Плетенчук.

За його словами, про застосування субмарин останнім часом не йдеться, а надводні кораблі противник залучав до атак по Україні, однак вони отримали ураження – фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен", а також малий ракетний корабель типу "Буян-М".

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Як зазначив речник, основна ремонтна база Чорноморського флоту РФ розташована на території тимчасово окупованого Криму. Однак зараз відновлювати там кораблі для росіян є проблематичним, бо для цього їх потрібно ставити в док. А це означає, що для ЗСУ вони одразу стають зручними, нерухомими цілями, які противник зараз пересуває для уникнення ураження.

"Вони (росіяни, – УНІАН) це чудово розуміють. Тому про довготривалі ремонти, обслуговування наразі не йдеться, бо основна ремонтна база залишилася в Криму, і фактично вони від неї відрізані", - пояснив військовий.

Водночас ворог продовжує завдавати ударів по іноземних комерційних суднах, що прямують до українських портів. Як зазначив Плетенчук, у цих нападах не беруть участь плавзасоби та авіація ЧФ РФ – противник залучає інші військові підрозділи, які застосовують, зокрема, ударні дрони.

"Для нас залишається проблемою те, що всі запуски відбуваються з Криму… Основним засобом ураження залишаються дрони, і в принципі вже не перший рік ми це обговорюємо і з партнерами, і так само працюємо над цим самі. Маю на увазі загрози, які для півдня здебільшого йдуть з повітря, тобто ракети, дрони, авіація", - уточнив Плетенчук.

Ураження ворожих кораблів в Новоросійську

12 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони завдали удару по Новоросійську реактивними дронами "Паляниця", ракетами "Нептун" та морськими безпілотними системами.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що серед основних знищених цілей у Новоросійську – носії ракет "Калібр", які залишаються серйозною загрозою для України.

За даними Головного управління розвідки МОУ, у серпні Сили оборони України уразили російські ракетоносії "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", а також патрульний корабель "Васілій Биков".

Також у ніч на 9 вересня Сили оборони завдали удару по Новоросійську, уразивши "Нептуном" фрегат Чорноморського флоту РФ "Адмірал Ессен". За даними розвідки, внаслідок влучання на палубній надбудові корабля виникла пожежа.

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