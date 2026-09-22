Зарплати цих працівників зросли в кілька разів: кому в Україні платять найбільше

Позиції в рейтингу найбільш оплачуваних вакансій стали займати переважно робітничі професії.

За чотири роки заробітні плати фасадників зросли майже в 2,5 раза, водіїв – майже вдвічі, а продавців і кухарів – більш ніж удвічі, повідомляє "OLX Робота".

Зазначається, що у серпні 2026 року в Україні найбільш оплачуваною була вакансія керівника відділу продажів – 110 000 гривень. До топ-5 також увійшли: штукатур (медіанна зарплата – 80 000 грн), фасадник (70 000 грн), плиточник (70 000 грн), а муляр (65 000 грн).

При цьому в серпні 2022 року перелік найбільш оплачуваних вакансій відкривала вакансія далекобійника із медіанною зарплатою в 40 000 грн, майстер з ремонту та фасадник отримували по 30 000 гривень, а рієлтор та рихтувальник – 27 500 грн.

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Експерти зазначили, що за чотири роки позиції в рейтингу стали займати переважно робітничі професії. Вакансія фасадника втрималася на третьому місці, а медіанна зарплата тут зросла на 40 000 грн.

Найбільш затребувані вакансії

У серпні 2022 року роботодавці найбільше шукали кандидатів на посаду водія (4 468 оголошень), медіанна зарплата якого становила 23 000 гривень.

До рейтингу також потрапили такі вакансії:

Продавець: 4 340 оголошень, медіанна зарплата – 10 700 грн. Менеджер з продажу: 2 319 оголошень, медіанна зарплата – 16 500 грн. Швачка, кравець: 2 121 оголошення, медіанна зарплата – 15 000 грн. Кухар: 2 120 оголошень, медіанна зарплата –12 500 грн.

Через чотири роки, у серпні 2026 року, рейтинг очолила вакансія продавця (9 306 оголошень) з медіанною зарплатою в 24 200 грн. Водій, маючи 8 331 оголошення, опинився на другому місці, а його медіанна зарплата зросла до 40 000 грн.

Третє місце закріпилося за вакансією різноробочого: 5 011 оголошень, медіанна зарплата – 30 000 грн. Четверте за вантажником: 4 848 оголошень, медіанна зарплата – 28 500 грн. Пʼяте місце, як і у 2022 році, посів кухар(3 384 оголошення), медіанна зарплата якого склала 29 250 грн.

Ринок праці в Україні - останні новини

За даними дослідження "OLX Робота", в Україні в межах однієї вакансії фіксується суттєва різниця в зарплаті. Найбільший розрив було зафіксовано для професії фасадника, де максимальну медіанну заробітну плату визначили в Закарпатській області – 115 000 грн, а мінімальну в Миколаївській області – 45 000 грн.

Раніше повідомлялося, що зростання вартості проїзду в Києві вдарило по працівниках із невисокими доходами, які не можуть працювати дистанційно. Зокрема серед них медики, вихователі дитсадків, бібліотекарі, вчителі та працівники комунальних установ і підприємств. Водночас для киян з мінімальною заробітною платою дорога до роботи тепер може забирати третину заробітку.

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