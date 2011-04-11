ДАІ зупинило автомобіль Яценюка

10 квітня о 19.30 на Оболоні інспекторами ДАЇ був зупинений автомобіль RANGE ROVER, який здійснив розворот на пішохідному переході на червоний сигнал світлофору. За кермом автомобіля знаходився народний депутат України Арсеній Яценюк.

"Він навіть не став пред’являти депутатське посвідчення, а спокійно передав інспекторові документи на право керування автомобілем і був згоден з порушенням правил дорожнього руху. Інспекторами ДАЇ відносно народного депутата був складений адміністративний протокол та накладений штраф у сумі 425 грн. На це Арсеній Петрович поцікавився, де можна сплатити штраф і подякував міліціонерам за принциповість", - сказав співрозмовник агентства.

До речі, згідно рішення Конституційного суду України народний депутат України може бути без згоди притягнутий до адміністративної відповідальності. На народного депутата України поширюється загальний порядок притягнення до адміністративної відповідальності, якщо це не пов’язано з його затриманням чи арештом.