На Сумщині затримано зухвалих наркоторгівців

На Сумщині працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю вилучили в мешканця м. Буринь три кілограми марихуани, і як з’ясували правоохоронці, чоловік був одним з трьох членів злочинного угрупування, що цілий рік займалось незаконним збутом в регіоні наркотиків в особливо великих розмірах.

Як повідомила УНІАН співробітник СЗГ УМВС України в Сумській області Марина КЛЬОВА, Як повідомила УНІАН співробітник СЗГ УМВС України в Сумській області Марина КЛЬОВА, в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних речовин співробітники міліції затримали 43-річного жителя

Бурині, який спільно зі своїми товаришами, одному з яких 55, а іншому 62-роки, займався збутом наркотичних речовин. Під час обшуку в злочинців виявили та вилучили близько трьох кілограмів марихуани. Затримані пояснили правоохоронцям, що наркотик зберігали з метою збуту. За вилучений «товар» вони мали отримати 8 тисяч доларів США.

Працівники УБОЗу підозрюють, що до угрупування входили ще кілька осіб, яких наразі перевіряють слідчі. Також було з’ясовано, що один із затриманих вже мав кримінальне минуле.

Наразі двоє затриманих перебувають під вартою та чекають вироку суду, а стосовно 62-річного зловмисника було прийняте рішення про підписку про невиїзд. Порушено кримінальна справа за ч.2, ст. 307 Кримінального кодексу України («незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.