Проти посадовця екоінспекції Києва порушено справу

Київ. 15 квітня. УНІАН. Прокуратура м. Києва порушила кримінальну справу стосовно посадової особи Державної екологічної інспекції у місті Києві.

Про це УНІАН повідомили у відділ зв’язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Встановлено, що службовець вимагав від заступника директора одного із підприємств 50 тис. грн. хабара за неповідомлення відповідних правоохоронних органів про встановлені порушення вимог природоохоронного законодавства та зменшення розміру збитків, що підлягали відшкодуванню за ці порушення.

Під час одержання хабара «на гарячому» були затримані службовець, а також двоє його співучасників.

Ведеться слідство.

Як повідомляв УНІАН, затримання відбулося 10 квітня у службовому кабінеті чиновника.