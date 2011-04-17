На Одещині за забруднення лиману оштрафовані іноземні судновласники

Одеса. 17 квітня. УНІАН. Інспектори Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря застосували штрафні санкції за забруднення акваторії Малого Аджалицького лиману басейну Чорного моря до двох іноземних судновласників.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Держекоінспекції, уточнивши, що «інспекцією зафіксовано два скидання баластних вод в акваторії - теплоходом «Pontodamon» під прапором Ліберії і «New Venture» під прапором Панами - з перевищенням гранично допустимих концентрацій заліза і зважених речовин».

За спричинення екологічної шкоди іноземні судновласники оштрафовані на загальну суму 30 тис. доларів. Штрафи заплачені.