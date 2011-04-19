У Донецьку скоєно збройний напад на АЗС

Донецьк. 19 квітня. УНІАН. Правоохоронці карного розшуку затримали двох зловмисників, які здійснили розбійний напад на одну із АЗС у Кіровському районі м. Донецька.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області.

О 4 ранку в міліцію надійшло повідомлення про озброєне пограбування заправки двома невідомими в масках. Заїхавши на заправку, поставили машину в неосвітленому місці, посигналили. На звук вийшов заправник, якого посадили в авто, наділи на голову поліетиленовий пакет і випитали, скільки в будівлі знаходиться людей і що саме вони в даний момент роблять. Потім разом із заручником зайшли всередину і під загрозою предмету, схожого на пістолет, наказали йому лягти на підлогу, іншому заправнику, який відпочивав на тапчані, також було наказано не рухатися і мовчати.

Поки один тримав хлопців на прицілі, інший вибіг із будівлі, підбіг до віконця операторської і попросив заправити машину газом. Жінка-оператор гукнула заправників, але ніхто не відгукнувся, тоді вона відімкнула двері і вийшла. Її тут же підхопив зловмисник і відтягнув до будівлі, до її колег. Після чого вільно викрав із операторської сумку з виручкою в сумі більше ніж 5000 гривень і 4 золотих кільця, які належали операторові: вона зняла прикраси, щоб було зручніше працювати.

Зловмисники вважали, що все передбачили, і дійсно, - оперативникам було практично ні за що зачепитися – в їх розпорядженні був лише відеозапис із камери стеження банку, розташованого недалеко від заправки. На ній видно автомобіль нальотчиків. Ця ниточка і вивела на слід бандитів. Була виконана колосальна робота по ідентифікації машини зловмисників і встановленню її місцезнаходження.

Після ряду оперативно-розшукових заходів підозрювані були затримані. Як розповіла старший слідчий Кіровського РВ Ірина Ковтун, обидва хлопці - 26-и і 27-и років – безробітні, були раніше судимі за корисливі злочини (один – крадіжка в особливо крупному розмірі, другий – крадіжка і шахрайство). Інтерес саме до цієї заправки був викликаний тим, що один із затриманих раніше стажувався тут, а до цього працював ще на одній АЗС, звідки був звільнений за крадіжку.

Під час слідства з'ясувалося, що підозрювані планомірно готувалися до здійснення свого кримінального задуму: кілька разів приїжджали до заправки «на екскурсію», самі виготовили маски і навіть заздалегідь поклопоталися про забезпечення додаткового доказу свого злочину: за тиждень до нальоту парочка влаштувала собі фотосесію в повній бандитській екіпіровці – в масках, з біноклем і пістолетом у руках. Викриваюче фото вилучено і залучено до матеріалів справи, також вилучений газовий пістолет і золоті прикраси жінки-оператора. Гроші ж підозрювані встигли витратити.

Затримані знаходяться в СІЗО, порушено кримінальну справу згідно ч.3 ст.187 КК України «Розбій, поєднаний з проникненням у приміщення», санкція якої передбачає позбавлення волі строком до 12 років.