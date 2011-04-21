На Житомирщині чоловік застрелив дружину і застрелився сам

09:49, 21 квітня 2011
Кримінал
0 0

Сиротами залишилося п‘ятеро дітей

Житомир. 21 квітня. УНІАН. У Житомирській області 47-річний чоловік з мисливської рушниці застрелив дружину після чого покінчив життя самогубством.

Як  повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю УМВС України  в Житомирській області, подружжя напередодні святкувало день народження жінки, якій виповнилося 38 років, а вранці наступного дня обоє поралися на обійсті.

Постріли з будинку почули сусіди, які викликали працівників міліції.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи знайшли тіло господаря та його дружини із смертельними параненнями, поруч лежала  мисливська рушниця з якої чоловік скоїв вбивство і самогубство.

Сиротами залишилося п‘ятеро дітей. Обставини трагедії розслідуються.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter