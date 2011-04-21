Затримано злочинну групу, яка «спеціалізувалася» на підпалах

Київ. 21 квітня. УНІАН. Працівники карного розшуку столичної міліції затримали чотирьох 30-річних киян, які на замовлення скоювали підпали майна підприємців та чинили на них фізичний тиск.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС у Києві, злочинна група діяла щонайменше два останніх роки. Вони на замовлення здійснювали підпали кіосків, невеликих магазинів, автомобілів, які належить підприємцям.

Під час 20 санкціонованих обшуків у затриманих вилучено певні докази, які дозволили працівникам міліції з санкції суду провести обшук за місцем проживання міського голови міста Золотоноша Черкаської області. У той же час в міліції поки не уточнюють, чи мав якесь відношення посадовець до цих осіб.

У справі відбуваються слідчі дії.

