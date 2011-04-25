У Києві міліція не зафіксувала порушень громадського порядку

Київ. 25 квітня. УНІАН. Співробітники столичної міліції не зафіксували будь-яких серйозних порушень громадського порядку під час великодніх заходів.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві, цього року святкові богослужіння були відправлені у 121 храмі столиці, які відвідали близько 250 тис. громадян.

«Протягом учорашнього дня серйозних правопорушень міліцією столиці не зафіксовано», - сказали у главку міліції.