У Києві побито фотокореспондента журналу «Кореспондент»
Хуліганам «посприяв» водій маршрутки
Київ. 29 квітня. УНІАН. У Києві у салоні маршрутного таксі №45 побито фотокореспондента журналу «Кореспондент».
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, інцидент стався вчора.
Молодий чоловік, перебуваючи в маршрутці, відчув, що його рюкзак, який висів за плечима, хтось смикає, після чого зробив зауваження двом хлопцям, які стояли в нього за спиною. На зауваження вони відповіли лайкою, після чого один з них вдарив журналіста головою в обличчя.
Потерпілий попросив водія не відчиняти двері на зупинці і викликати міліцію. Проте водій відкрив двері, що дозволило двом невідомим втекти.
Фотокореспондента направлено для проходження судмедекспертизи для встановлення ступені важкості травм.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
Крім того, у міліції є питання до водія, який не вжив заходів на протиправні дії, які відбувалися в салоні маршрутки.