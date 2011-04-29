У Києві побито фотокореспондента журналу «Кореспондент»

Київ. 29 квітня. УНІАН. У Києві у салоні маршрутного таксі №45 побито фотокореспондента журналу «Кореспондент».

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, інцидент стався вчора.

Молодий чоловік, перебуваючи в маршрутці, відчув, що його рюкзак, який висів за плечима, хтось смикає, після чого зробив зауваження двом хлопцям, які стояли в нього за спиною. На зауваження вони відповіли лайкою, після чого один з них вдарив журналіста головою в обличчя.

Потерпілий попросив водія не відчиняти двері на зупинці і викликати міліцію. Проте водій відкрив двері, що дозволило двом невідомим втекти.

Фотокореспондента направлено для проходження судмедекспертизи для встановлення ступені важкості травм.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Крім того, у міліції є питання до водія, який не вжив заходів на протиправні дії, які відбувалися в салоні маршрутки.