Дві особи травмовано внаслідок вибуху артснаряду
09:51, 05 травня 2011Кримінал
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Намагалися розпиляти знахідку
Тернопіль. 5 травня. УНІАН. Вчора, 4 травня, о 18.00 у с. Заривинці Бучацького району Тернопільської області під час розпилювання артилерійського снаряда стався вибух, внаслідок чого постраждало дві особи.
Як повідомляє прес-служба МНС, поранених госпіталізовано, у тому числі одного із потерпілих травматична ампутація лівої гомілки.
На місці події працювала оперативна група Управління МНС у Тернопільській області.
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