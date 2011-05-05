Затримано підозрюваних у вбивстві підприємця

Житомир. 5 травня. УНІАН. У Житомирській області затримано трьох підозрюваних у вбивстві приватного підприємця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник начальника Управління МВС України у Житомирській області Віктор Костик.

За його словами, «тіло чоловіка із численними ножовими пораненнями виявили 18 квітня близько 22-ї години у дворі його будинку».

Загиблим виявився 31-річний житомирянин - власник підприємства, що займалось наданням інформаційних послуг таксистам.

За даним фактом міліція порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 (вмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

«У ході розслідування кримінальної справи розглядалось декілька версій причин злочину, у тому числі професійна діяльність підприємця, помста, раптовий конфлікт на вулиці та неприязнь близьких родичів. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів була встановлена ймовірна причетність до злочину дружини загиблого і працівника його підприємства. Подальші слідчі дії та оперативні заходи підтвердили цю інформацію», - зазначив В. Костик.

Він повідомив, що «затримано трьох осіб, серед них 25-річну дружину загиблого, яка сприяла вчиненню злочину і є співучасником вбивства. 46-річний працівник підприємства, раніше судимий житомирянин - організатор вбивства, а 37-річний раніше судимий за вбивство житель Житомира - виконавець замовлення».

На підставі зібраної доказової бази кримінальну справу перекваліфіковано за ч. 2 ст. 115 (підпункти 11, 12) (умисне вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України відносно організатора вбивства і дружини жертви та за ч. 2 ст. 115 (пп. 11, 13) (умисне вбивство, вчинене на замовлення особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство) відносно виконавця.

Усіх трьох заарештовано.