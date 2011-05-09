Під час масових заходів у Львові затримали декількох людей

Львів. 9 травня. УНІАН. У Львові під час заходів з нагоди 66-ї річниці Перемоги і протестних заходів молоді та представників ВО «Свобода» було затримано ряд порушників громадського порядку.

Про це повідомив УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК.

За його словами, було затримано кілька порушників громадського порядку, і «в кожному випадку буде прийнято відповідне рішення».

Він також наголосив на тому, що «міліція спрацювала на належному рівні не допустивши зіткнення між політичними силами».

За даними ВО «Свобода», 9 травня було затримано п’ять активістів і прихильників парторганізації. Крім того, до лікарні потрапили двоє членів ВО «Свобода». Одному, 1983 р. н., прострелили ногу, іншому, 1988 р. н., міліцейським кийком було розбито голову і в нього діагностували струс мозку. Про це повідомив УНІАН голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ.