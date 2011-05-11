Посадовці Міноборони «нагріли» державу на 8 млн. грн.
10:59, 11 травня 2011Кримінал
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Прокуратура порушила справу
Київ. 11 травня. УНІАН. У місті Києві працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службовців Міністерства оборони України, які в 2004 році незаконно передали на баланс самоврядній установі 11 споруд військового містечка однієї з військових частин, а у подальшому, у 2006 році, реалізували їх за заниженою вартістю товариству з обмеженою відповідальністю.
Як повідомили УНІАН в управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України, у результаті протиправних дій державі завдано збитки на суму понад вісім мільйонів гривень.
Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 «Перевищення влади або службових повноважень» КК України.
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