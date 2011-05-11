У Криму підліток помер від алкогольної інтоксикації
16:39, 11 травня 2011Кримінал
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Помер уві сні
Сімферополь. 11 травня. УНІАН. У Криму 15-річний підліток помер у результаті алкогольної інтоксикації організму.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МВС в Криму.
Неповнолітній вживав алкоголь кілька днів поспіль. Його тіло було знайдене в будинку його приятеля у ніч на 9 травня.
Підліток помер уві сні. Співробітники міліції проводять дослідчу перевірку.
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