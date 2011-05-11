МВС: В автобусах біля Пагорба Слави перебували ветерани

Львів. 11 травня. УНІАН. В автобусах біля Пагорба Слави 9 травня у Львові перебували місцеві ветерани.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 11 травня на прес-конференції у Львові заявив начальник Департаменту громадської безпеки МВС України Віктор Ратушняк.

Він повідомив, що є відповідні документи про те, що ветеранські організації замовляли у перевізників ці автобуси. «Ми у процесі перевірки всіх цих подій докладемо вказані документи до кримінальних справ і до матеріалів перевірки щодо діяльності міліції по забезпеченню охорони громадського порядку. Інша справа – що пішла інформація, що це були організовані виїзди з Криму й Одеси. Але, вибачте мені, автобуси були львівські і, відповідно, там знаходилися ветерани», - зазначив В.Ратушняк.

За його словами, усе це відзнято на відео, де видно, що в автобусах перебувають “старі люди з квітами та орденами”. “Це ваші львів’яни, це ваші люди – ніхто інший”, - наголосив В.Ратушняк.

Також він вкотре підкреслив, що триває перевірка подій 9 травня, яка все покаже.