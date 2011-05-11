Наркоман пропонував інспекторам ДАІ 10 тис. грн. хабара

Рівне. 11 травня. УНІАН. 37-річний водій із Рівного запропонував інспекторам ДАІ 10 тис. грн. хабара, щоб його відпустили. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Рівненській області.

Інспектори ДАІ зупинили автомобіль «Рено-25» на вулиці Київській у Рівному. 37-річний чоловік загубився у просторі та часі, бо навіть не знав, де знаходяться його документи і дуже довго не зміг їх знайти. Як виявилося, водій знаходився за кермом «під кайфом».

За керування у стані наркотичного сп`яніння інспектори ДПС ДАІ склали на Костянтина адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння). Згодом водій запропонував інспекторам хабар в розмірі 10 тисяч гривень, щоб його відпустили.

Під час огляду, в салоні авто правоохоронці виявили поліетиленові пакети з великою кількістю невідомих пігулок, пластикові пляшки з невідомою речовиною, хімічний лабораторний посуд. Окрім цього, було виявлено ніж з ознаками холодної зброї, пістолет, ззовні схожий на газовий, а в картонній коробці акуратно були складені гроші. Загалом в салоні авто зі слів водія було приблизно 95 тисяч гривень та три тисячі доларів США.

Слідчо-оперативна група міліції, що прибула на місце затримання, вилучила всі речові докази та направила пігулки та розчини на дослідження в НДЕКЦ.

Автомобіль затримано та доставлено у Рівненський міський відділ міліції, а його власник наразі спілкується із співробітниками відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.