Головний медик лікарні Фастова покусав працівника прокуратури

Київ. 13 травня. УНІАН. Порушено кримінальну справу щодо головного лікаря однієї з лікарень Фастова Київської області за незаконне зберігання та розповсюдження психотропних і наркотичних препаратів.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в Київській області, у сейфі службового кабінету лікаря правоохоронці виявили необліковані наркотичні засоби та психотропні речовини: 58 ампул препарату «Морфин гідрохлорид», 1 ампулу препарату «Омнопон», 10 апмул «Трамадолу гідрохлориду», 90 таблеток «Промедолу», 70 капсул «Трамадолу з-н».

Медик під час вилучення ліків схопив одну з капсул і топтав її ногами, намагаючись знищити речові докази. Коли працівники міліції спробували відтягти лікаря від сейфу, чоловік укусив співробітника прокуратури.

З’ясувалося, що лікар незаконно зберігав психотропні та наркотичні речовини з метою їхнього подальшого збуту.

Керівника медичного закладу затримали, відносно нього порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 320 Кримінального кодексу України.