На Хмельниччині посадовці комбінату ЖКГ привласнили 115 тис. грн.

Хмельницький. 15 травня. УНІАН. На Хмельниччині слідчими органами внутрішніх справ порушено кримінальну справу проти посадових осіб районного комбінату з надання житлово-комунальних послуг за фактом розтрати майна.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області, ці посадовці минулого року завищили обсяги виконаних робіт з проведення капітального ремонту мереж водопостачання в населених пунктах району, внаслідок чого привласнили понад 115 тис. грн. бюджетних коштів.

Факт зловживання викрили працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю.