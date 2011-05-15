На Хмельниччині посадовці комбінату ЖКГ привласнили 115 тис. грн.
16:16, 15 травня 2011Кримінал
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Порушено справу за фактом розтрати
Хмельницький. 15 травня. УНІАН. На Хмельниччині слідчими органами внутрішніх справ порушено кримінальну справу проти посадових осіб районного комбінату з надання житлово-комунальних послуг за фактом розтрати майна.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області, ці посадовці минулого року завищили обсяги виконаних робіт з проведення капітального ремонту мереж водопостачання в населених пунктах району, внаслідок чого привласнили понад 115 тис. грн. бюджетних коштів.
Факт зловживання викрили працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю.
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