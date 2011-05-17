На Львівщині за хабарництво затримано двох співробітників міліції

Львів. 17 травня. Співробітники СБУ, спільно з підрозділом внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України, затримали лейтенанта та старшого лейтенанта карного розшуку Жовківського райвідділу міліції, які отримали від мешканця Львівщини хабара за непритягнення його до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, правоохоронці затримали зловмисників «на гарячому», під час спроби передачі хабара у розмірі 1 тис. дол. США неподалік від одного із сіл Жовківщини.

Слідчим відділом прокуратури Львівської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

