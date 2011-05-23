У Дніпропетровську чоловік застрелив колишню дружину

Дніпропетровськ. 23 травня. УНІАН. У Красногвардійському районі Дніпропетровська чоловік застрелив свою колишню дружину, після чого намагався накласти на себе руки.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області.

„53-річний місцевий мешканець на грунті ревнощів з обрізу незареєстрованої мисливської рушниці здійснив постріл в область черевної порожнини колишній 50-річній дружині, з якою нещодавно розлучився. Після цього чоловік намагався покінчити з життям, вистріливши собі у підборіддя”, - повідомили у ЦГЗ.

Зловмисник залишився живим, його госпіталізовано.

З місця події працівниками міліції вилучено обріз одноствольної мисливської рушниці 16-го калібру.

Слідчим відділом Красногвардійського райвідділу внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» та вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».