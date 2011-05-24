На оборонному підприємстві Харкова крали комплектуючі до зеніток
10:32, 24 травня 2011Кримінал
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«Несуни» викрали на 711 тис. грн.
Харків. 24 травня. УНІАН. Військовою прокуратурою Центрального регіону України порушено кримінальну справу щодо технічного консультанта заступника генерального директора оборонного підприємства Харкова.
Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, встановлено, що він у групі із військовослужбовцями викрав з військової частини комплектуючі до зенітних установок на загальну суму 711,9 тис. грн.
Судом задоволено подання слідчого на затримання вказаної особи. Її оголошено у розшук.
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