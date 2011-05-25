СБУ викрила оборудку з грошима на швидкісний трамвай

Київ. 25 травня. УНІАН. У Києві співробітники СБУ викрили посадових осіб однієї зі столичних будівельних компаній, які заволоділи державними коштами, виділеними на реконструкцію ліній швидкісного трамваю.

Про це УНІАН повідомили у прес-cекторі Управління СБУ в Києві.

Встановлено, що у 2009 році службові особи комунального підприємства, уклавши договір генерального підряду зі столичною будівельною компанією на установку шумозахисних огорож вздовж лінії швидкісного трамваю, перевели на її рахунки кошти з міського бюджету. На умовах субпідряду будівельники для виконання робіт залучили низку приватних підприємств, у тому числі з ознаками фіктивності.

За ініціативи СБУ була проведена перевірка із залученням спеціалістів КРУ, яка встановила, що насправді роботи були виконані не повністю, а майже 500 тис. грн., виділених на виготовлення та монтаж шумозахисної огорожі, будівельна фірма безпідставно перевела на банківські рахунки субпідрядників. У подальшому ці кошти були переведені в готівку та привласнені зловмисниками.

Слідчими Управління СБУ в Києві за цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Слідство триває.