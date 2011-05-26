Проти посадовців порушують справи за невиплату зарплат

Полтава. 26 травня. УНІАН. На Полтавщині порушено справу проти посадовця ЖЕУ, який умисно створив заборгованість з виплати заробітної плати.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами сектору ДСБЕЗ Лубенського міськвідділу внутрішніх справ Лубенською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.175 КК України (невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат) відносно одного з керівників Лубенського комунального житлово-експлуатаційного управління.

Він упродовж січня-березня цього року умисно створив заборгованість з виплати заробітної плати в сумі понад 210 тис. гривень.