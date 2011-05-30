Брак довіри до суддів породжує брак довіри до легітимності їх рішень

Київ. 30 травня. УНІАН. Брак довіри до суддів породжує брак довіри до легітимності судових рішень.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова правління Інституту української політики Кость БОНДАРЕНКО, аналізуючи стан судочинства в Україні.

За його словами, згідно з даними багатьох опитувань, переважна більшість українців не довіряє судам, а більш як половина заявляє, що в них можна добитися правди лише сплативши великі гроші.

”Через брак довіри до суддів, через переконання громадян у корумпованості судової гілки влади відчувається брак легітимності багатьох процесів”, - сказав К.БОНДАРЕНКО. При цьому він наголосив, що розгляд справ щодо корумпованих чиновників неодмінно наштовхується у людей на класичне питання: ”А судді хто?”. Саме через це, на переконання політолога, очищення суспільства від корупції повинно відбуватися паралельно з очищенням від корупції судів.