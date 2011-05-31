Брифінг щодо заходів органів внутрішніх справ у протидії безпритульності, втягуванню неповнолітніх у злочинну діяльність.

Брифінг за участю заступників начальника Управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України Уляни Котлярової та Володимира Згодька, заступника начальника Департаменту боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми Ігоря Купранця, головного спеціаліста відділу моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС Олексія Лазаренка та начальника Управління зв’язків із громадськістю МВС України Вікторії Кушнір щодо заходів органів внутрішніх справ у протидії безпритульності, втягуванню неповнолітніх у злочинну діяльність.

Початок об 11.00.

Місце проведення - МВС України (Київ, вул. Богомольця, 10).

Акредитація за тел.: 254-96-32, 256-16-30, 254-73-87, 254-75-50.