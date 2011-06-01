На Хмельниччині затримали торговця ртуттю

Хмельницький. 1 червня. УНІАН. У Хмельницькій області працівники міліції затримали 43-річного безробітного жителя Волочиського району, який, за версією досудового слідства, намагався продати 4,9 кг ртуті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС в області, вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 1 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин) Кримінального кодексу України.