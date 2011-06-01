У Чернівцях батько застрелив сина

Чернівці. 1 червня. УНІАН. У Чернівцях 79-річний батько під час сварки застрелив свого 59-річного сина. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Чернівецькій області.

27 травня до міліції надійшло повідомлення від 30-річного чернівчанина про те, що він виявив мертвим свого 59-річного дядька, який мешкав в цьому ж будинку.

На місце події правоохоронці виявили тіло чоловіка з рваною раною шиї. Як встановили судмедексперти чоловік втратив близько двох літрів крові, а помер від вогнепального поранення. У його тілі медики виявили багато дробинок та контейнер від патрону калібру 16 мм.

Як повідомив начальник управління карного розшуку Руслан Домніцак, за скоєне вбивство затримали 79-річного батька потерпілого. За його словами, він прокинувся близько 9 години ранку, а син з онуком на той час вже розпили дві пляшки горілки. Батько неодноразово говорив сину про його поведінку і сварив за те, що той ніде не працював і частенько «заглядав у чарку». Виник конфлікт і цього разу. Онук на той час вже спав після вжитого алкоголю, а батько з сином вкотре розпочали суперечку, під час якої син схопив за горло батька. Останній, вирвавшись, пішов до кімнати, взяв обріз мисливської рушниці, котрий він на всяк випадок тримав під подушкою, та вистрелив впритул у сина. Після цього літній чоловік, зрозумівши, що накоїв, втік із дому та переховувався до затримання у знайомого. Там же він ховав і знаряддя вбивства, яке, за його словами, він придбав досить давненько у незнайомого.

Загиблий притягався раніше до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, а затриманий ще у 70-их роках відбував покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Наразі за фактом навмисного вбивства порушено кримінальну справу за ст. 115 КК України. Наразі зловмисник перебуває у камері ізолятора тимчасового тримання.