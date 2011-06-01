У Львові чиновник-ветеринар попався на хабарі

Львів. 1 червня. УНІАН. У Львові затримано на хабарі завідувача державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи одного з міських ринків. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Співробітники СБУ викрили та припинили протиправну діяльність завідувача державної лабораторії Управління ветеринарної медицини у Львівській області, який налагодив систему вимагання і отримання хабарів від підприємців за надання дозвільних документів для торгівлі м’ясопродукцією.

Суб’єкти підприємницької діяльності, які звертались до цього посадовця, були поставлені в такі умови, за якими відмова в дачі хабара робила не можливою реалізацію ними власної продукції на ринку.

Оперативники СБУ затримали чиновника в службовому кабінеті „на гарячому” під час отримання ним від підприємця чергового хабара у розмірі 2 тис. гривень.

За матеріалами СБУ органами прокуратури стосовно затриманого посадовця порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара поєднане з вимаганням хабара) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.