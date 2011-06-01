В Одесі «Тoyota Land Cruser» в’їхав у торговий павільйон. Фото

Одеса. 1 червня. УНІАН. В Одесі автомобіль «Тoyota Land Cruser» на вулиці Маршала Жукова з невідомих обставин виїхав на узбіччя дороги, де зіткнувся із металевою огорожею та, продовжуючи рух скоїв наїзд на торговий павільйон, внаслідок чого автомобіль перевернувся. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Одеській області.

У результаті ДТП травмовано 51-річного водія авто та двох осіб, які знаходились у павільйоні – 52-річну одеситку, яка працювала продавцем у павільйоні та 31-річного чоловіка.

Усіх постраждалих каретою швидкої допомоги з місця пригоди було доставлено до міської лікарні для надання медичної допомоги.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.