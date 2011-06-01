У Севастополі працівники ЖКГ вкрали з держбюджету 3,9 млн. грн.

Київ. 1 червня. УНІАН. У Севастополі працівники УБОЗ викрили злочинну організацію до складу якої входили - заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації, головний інспектор цієї служби та директори п’яти приватних підприємств, які привласнили 3,9 мільйона бюджетних гривень.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Як зазначається у повідомленні, було встановлено, що вказані особи упродовж 2007-2008 років при проведенні заходів щодо реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства м. Севастополя, зокрема постачання та встановлення приладів обліку води, завищили об’єми виконаних робіт на вказану суму.

На даний час досудове слідство завершено і справу передано до суду.