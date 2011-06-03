Інспектор Одеського СІЗО збував в’язням наркотики

Одеса. 3 червня. УНІАН. Прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу стосовно службової особи Одеського слідчого ізолятора за збут наркотиків.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів).

Співробітник пенітенціарної установи обвинувачений у тому, що проносив на територію СІЗО заборонені предмети і наркотичні засоби.

Досудове слідство у кримінальній справі проводить прокуратура Малиновського району.