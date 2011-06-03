У Дніпропетровську викрито конвертаційний центр

Дніпропетровськ. 3 червня. УНІАН. У Дніпропетровську ліквідовано конвертаційний центр з обігом 150 млн. грн. Про це УНІАН повідомили в управлінні податкової міліції Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області.

Діяльність центру у 2009 році організував 40-річний чоловік, який залучив до протиправної діяльності ще трьох осіб.

За період діяльності центру зловмисники встигли перевести у готівку більше 150 млн. грн. за допомогою 10 фіктивних фірм, які нібито спеціалізувалися на оптовій торгівлі сільгосптехнікою.

Проти організатора центру порушено кримінальну справу за ст. 205 та 366 Кримінального кодексу України. («фіктивне підприємництво» та «службове підроблення»).

Правоохоронці провели обшуки в офісі конвертаційного центру, в результаті яких вилучено більше 2 млн. грн., 7 фіктивних печаток, в тому числі 2 - держустанов, оргтехніка тощо.

Організатору конвертаційного центру загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.