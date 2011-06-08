Могильов їздив до польського колеги радитися щодо Євро

Київ. 8 червня. УНІАН. У Варшаві відбулася зустріч Міністра внутрішніх справ України Анатолія Могильова та Міністра внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща пана Єжи Міллера під час якої обговорювалися питання щодо забезпечення громадського порядку під час проведення Євро-2012, зокрема було досягнуто домовленості про обмін інформацією та роботу з уболівальниками.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, під час зустрічі, яка відбулася 6 червня, також йшлося про вирішення питань щодо боротьби з криміналом та взаємодію відповідних структурних підрозділів МВС України та Польщі.

Високопосадовці двох сусідніх держав обмінялися футбольними м`ячами з логотипом майбутньої європейської першості з власними підписами.