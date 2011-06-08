Янукович хоче змін до Кримінального кодексу

Київ. 8 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне внести зміни до Кримінального кодексу України з метою декриміналізації деяких економічних злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на засіданні Національного антикорупційного комітету.

«Ми не повинні залишати поза увагою питання удосконалення Кримінального кодексу України. Очевидним є те, що деякі злочини у сфері економіки мають бути декриміналізовані шляхом пом’якшення відповідальності та можливості застосування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, так, як це робиться у більшості провідних країн світу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що вже майже готовий проект нового Кримінально-процесуального кодексу, який опрацьовано провідними науковцями держави.

За словами Президента, найближчим часом буде скликано робочу групу з питань реформування кримінального законодавства і прийнято рішення про спрямування проекту закону до Венеціанської комісії для надання висновків стосовно відповідності європейським принципам та стандартам.