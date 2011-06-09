СБУ викрила оборудки посадовців Київського облуправління спорту

Київ. 9 червня. УНІАН. СБУ порушила кримінальну справу за фактом розтрати 1,7 млн. грн., виділених державою на капітальний ремонт стадіону Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної бази «Трудові резерви» у м. Біла Церква Київської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ в Київській області.

Встановлено, що у 2007 році посадовцями Київського обласного управління фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України укладено договір на виконання робіт з облаштування легкоатлетичних бігових доріжок і секторів стадіону сучасним наливним покриттям.

Зловживаючи службовим становищем, чиновники склали фіктивний акт прийому виконаних робіт та перерахували бюджетні кошти на розрахункові рахунки підприємства-підрядника. Перевіркою, проведеною фахівцями Контрольно-ревізійного відділу в м. Біла Церква та Білоцерківському районі Київській області, встановлено, що фінансова звітність замовника робіт містить недостовірні дані, покриття для бігових доріжок у виробника на закуповувалось, а підрядні роботи за підписаним актом фактично не виконані.

Слідчими УСБУ в Київській області порушено кримінальну справу за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачається покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.