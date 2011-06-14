У Запорізькій області затримано на хабарі посадовця КРУ

Запоріжжя. 14 червня. УНІАН. Співробітниками прокуратури Запорізької області і Управління держслужби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Запорізькій області за здирництво і отримання 15 тисяч доларів хабара затримано начальника сектора Головного управління КРУ в області.

Як повідомили УНІАН у Прокуратурі Запорізької області, посадовця затримали сьогодні безпосередньо після отримання хабара.

«Встановлено, що гроші вимагалися і були одержані посадовцем КРУ в Запорізькій області як плата за працевлаштування місцевого жителя на роботу до КРУ», - повідомили у прокуратурі, відзначивши, що такі дії посадовця кваліфікуються як скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (поєднане зі здирництвом отримання хабара).