ВРУ прийняла законопроект про санаційний банк

13:35, 17 червня 2011
Кримінал
0 0

У першому читанні

Київ. 17 червня. УНІАН. Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону “Про санаційний банк”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 258 народних депутатів з 359, зареєстрованих в сесійній залі.

Проект закону “Про санаційний банк” розроблено з метою врегулювання проблемних питань, пов`язаних із фінансовим оздоровленням банківської системи та у зв’язку з необхідністю створення правових передумов для здійснення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та, як наслідок, захисту прав і законних інтересів вкладників банків.

Законопроект визначає правовий статус, функції та повноваження санаційного банку. Встановлено, що санаційний банк є банком зі спеціальним статусом, який створюється за рішенням Правління Національного банку України у формі приватного акціонерного товариства. Формування статутного капіталу санаційного банку здійснюватиметься за рахунок доходів Національного банку України та цінних паперів емітентом, яких є Нацбанк України.

Основною функцією санаційного банку визначено роботу з проблемними активами діючих банків, у тому числі тих, у яких призначено тимчасову адміністрацію, а також банків, які перебувають у стадії ліквідації.

При цьому, з метою виконання своїх функцій, санаційний банк набуватиме у власність проблемні активи та/або зобов`язання банків, набуваючи прав нового власника, боржника чи кредитора; отримуватиме виконання зобов`язань за придбаними активами; відчужуватиме придбані активи та/або зобов`язання; проводитиме аукціони з продажу активів.

Органами управління санаційного банку визначено наглядову раду і правління, а органом контролю - ревізійну комісію.
Національний банк України здійснюватиме нагляд за діяльністю санаційного банку шляхом аналізу його інформації та звітності, а також шляхом проведення перевірок його діяльності. Крім того, Національному банку надається право в окремих випадках вимагати подання разової та тимчасової звітності встановлювати спеціальні вимоги щодо діяльності санаційного банку.

Санаційний банк може бути ліквідовано виключно на підставі рішення Правління Національного банку України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter