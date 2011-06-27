На Львівщині чоловік намагався застрілитися з травматичної зброї

Львівська область. 27 червня. УНІАН. На Львівщині 38-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагався покінчити життя самогубством вистріливши у голову пристроєм для відстрілу гумових куль.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, було встановлено, що житель одного з міст Львівщини, у власній квартирі намагався покінчити життя самогубством застосовуючи пристрій для відстрілу гумових куль, в результаті чого отримав тілесні ушкодження від яких втратив свідомість та був доставлений в лікарню з діагнозом «травматичне поранення правої скроні голови».

З місця події вилучено пристрій для відстрілу гумових куль «Шмайсер» калібру 9мм, патрон травматичної дії.

Обставини інциденту розслідуються.