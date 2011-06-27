На Львівщині чоловік намагався застрілитися з травматичної зброї

11:05, 27 червня 2011
Кримінал
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З «Шмайсера» вистрілив у скроню

Львівська область. 27 червня. УНІАН. На Львівщині 38-річний чоловік,  перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагався покінчити життя самогубством вистріливши у голову  пристроєм для відстрілу гумових куль.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, було встановлено, що  житель одного з міст Львівщини, у власній квартирі намагався покінчити життя самогубством застосовуючи пристрій для відстрілу гумових куль, в результаті чого отримав тілесні ушкодження від яких втратив свідомість та був доставлений в лікарню з діагнозом «травматичне поранення правої скроні голови».

З місця події вилучено  пристрій для відстрілу гумових куль «Шмайсер» калібру 9мм, патрон травматичної дії.

Обставини інциденту розслідуються.

 

 

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