Сина Трампа пропонують викликати до Сенату через зв'язки з російським олігархом, - Politico

Окрім розслідування щодо Трампа-молодшого, Кертіс звернувся до Судового комітету Сенату з проханням виписати повістку синові колишнього президента Джо Байдена.

Сенатор-республіканець від штату Юта звернувся до Судового комітету Сенату з проханням виписати повістку Дональду Трампу-молодшому після того, як з’явилися повідомлення про те, що частину витрат на весілля сина президента оплатив російський олігарх, пов’язаний із президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє Politico.

Видання зазначило, що звернення сенатора Джона Кертіса, яке з’явилося після публікації ProPublica, свідчить про значний розрив у стосунках між президентом Дональдом Трампом та членом його власної партії.

"Виникли питання щодо зв’язків старшого сина президента Трампа, Дональда Трампа-молодшого, з іноземними бізнесменами та отримання ним значних подарунків. Серед них – розкішне весільне свято на приватному острові, організоване російським олігархом Умаром Кремльовим, який, як повідомляється, незадовго до вручення цього подарунка відвідав Китай у складі делегації, що супроводжувала Володимира Путіна", – написав Кертіс у листі від 21 вересня на ім’я голови Сенатського комітету з питань юстиції Чака Грасслі (республіканець від штату Айова) та провідного демократа комітету, сенатора Діка Дурбіна з Іллінойсу.

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Кертіс пояснив, що ці побоювання посилюються активним просуванням Дональдом Трампом-молодшим криптовалютних проектів, що підтримуються родиною, його постійним укладенням міжнародних угод з нерухомості, пов’язаних із прямими зустрічами з главами іноземних держав, а також повідомленнями про його інвестиції в оборонні контракти.

Американський сенатор, також зазначивши прибутки, які родина Трампа отримала завдяки операціям з криптовалютою, вказав, що цей інцидент є частиною ширшої тенденції, коли родичі президентів США можуть неналежним чином використовувати свою близькість до влади.

Окрім розслідування щодо Трампа-молодшого, Кертіс звернувся до Судового комітету Сенату з проханням виписати повістку синові колишнього президента Джо Байдена – Гантеру Байдену, який протягом багатьох років опинявся в центрі численних скандалів, пов’язаних із конфліктом інтересів.

За його словами, обидва чоловіки повинні дати свідчення "щодо своїх минулих ділових операцій, стосунків з іноземними особами та організаціями, подарунків чи інших вигод, які вони отримали, а також щодо будь-яких випадків, коли їхні стосунки з президентом використовувалися або сприймалися як джерело вигоди".

"Країна не повинна миритися з тим, що для родини республіканського президента діють одні стандарти, а для родини демократичного президента – інші. Контроль з боку Конгресу також не повинен починатися й закінчуватися разом зі зміною влади в Білому домі", - вважає Кертіс.

Видання зазначило, що в своїй заяві Трамп зазначив, що "не має уявлення, хто такий Умар", що "ніколи про нього не чув" і що той "не оплачував весілля Дона та Беттіни, яке відбулося в зовсім іншому місці та в інший день, ніж весілля".

В статті йдеться, що Кремльов є президентом Міжнародної асоціації боксу і отримав від Путіна медаль "Орден дружби" за "внесок у міжнародний спорт та відданість світовій боксерській родині". Він також потрапив під санкції українського уряду за свої зв’язки з Путіним.

Зв'язки Трампа-молодшого з РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що The Guardian зазначає, що історія з весількою вечіркою Дональда Трампа-молодшого, яку оплатив наближений до Володимир Путіна російський бізнесмен, може мати для сина президента США значно серйозніші наслідки, ніж просто публічний скандал. Конгресмен Роберт Гарсія заявив, що дорогі та малопублічні подарунки сину чинного президента від людини з оточення Путіна створюють "серйозні питання щодо національної безпеки та корупції у державному управлінні". Розслідування Конгресу може перевести цю історію з площини сімейних справ у питання політичних та безпекових зв’язків Трампа-молодшого.

Також ми писали, що президент США розповів журналістам, що його син Дональд Трамп-молодший поверне гроші, які витратив російський бізнесмен на оплату частини витрат його весілля. Очільник Білого дому поділився, що син особисто повідомив йому про рішення повернути гроші російському бізнесмену. Представник Трампа-молодшого не заперечував участі Кремльова у фінансуванні, назвавши його "особистим другом Дона".

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