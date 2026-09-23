З іншої планети на Землю надійшов радіосигнал: що кажуть вчені

За їхніми словами, подібні радіосигнали, пов’язані з "полярним сяйвом", спостерігалися й на інших планетах Сонячної системи.

Хоча доказів існування життя за межами Землі немає, вчені постійно шукають його ознаки в космосі. Саме цим займається дослідницька група з Гарвардського університету та Університету Орегону. Про це пише Science Alert.

Тепер вони зробили знаменну заяву: вони виявили радіосигнал, що надходить безпосередньо від екзопланети - планети за межами нашої Сонячної системи.

Зазначається, що цей результат є надзвичайним, оскільки раніше радіосигнали, виявлені в планетних системах, не можна було однозначно пов’язати з якоюсь конкретною планетою.

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У публікації, розміщеній на сервері препринтів arXiv, вчені пишуть, що сигнал походить від "північного сяйва" планети. Воно виникає в результаті взаємодії заряджених частинок з атмосферою та магнітним полем, під час якої вивільняється енергія - це явище добре відоме та задокументоване на Землі.

За словами вчених, подібні радіосигнали, пов’язані з "полярним сяйвом", спостерігалися й на інших планетах Сонячної системи, а також на ультрахолодних карликових зірках, але ніколи раніше - на екзопланетах. Прилади зафіксували швидкі, повторювані та сильно поляризовані по колу спалахи, а також постійне випромінювання в діапазоні частот від 0,85 до 3,5 ГГц.

Сигнали було записано за допомогою мережі радіотелескопів MeerKat у Південній Африці чотири рази у 2025 та 2026 роках.

Важливо, що система телескопів використовувалася для вивчення зірки Бета Пікторис, розташованої на відстані 63,4 світлових років, навколо якої обертаються три відомі планети: Бета Пікторис b, Бета Пікторис c та Бета Пікторис d. Тоді дослідники виявили радіосигнали, характер яких збігався з радіосигналом, що генерується полярним сяйвом. Виявилося, що джерелом сигналу була Бета Пікторис b.

Бета Пікторіс - це "рання зірка", тобто вона гарячіша й більша за Сонце, а також структурно відрізняється від зірок, подібних до Сонця.

При цьому її планета, Бета Пікторіс b, згідно з прогнозами, має дуже сильне магнітне поле, що узгоджується з попередніми моделями планети та внутрішніми процесами, які створюють її магнітне поле. Дані показують, що її магнітне поле може бути в тисячу разів сильнішим за земне, частково через швидке обертання. Планета обертається навколо своєї осі кожні 8–9 годин.

Тепер дослідники вивчатимуть інші екзопланети, використовуючи ті самі методи, які дозволили виявити поведінку Бета Пікторис b.

Сигнали в космосі

Раніше астрономи зафіксували потужний сигнал у далекому космосі, який тривав сім годин. Цей гамма-спалах отримав позначення GRB 250702B і побив попередні рекорди, тривавши приблизно 25 000 секунд.

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