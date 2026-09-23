Археологи знайшли 2400-річну школу, де Аристотель навчав Олександра Македонського (фото)

Розкопаний комплекс виявився напрочуд розкішним.

У північній Греції дослідники розкопали руїни давньої будівлі, яку пов'язують з юністю одного з найвідоміших полководців в історії. Науковці переконані, що саме тут молодий Олександр слухав уроки свого знаменитого наставника. Про це пише Live Science.

Як повідомило Міністерство культури Греції, знахідка розташована в стародавньому македонському місті Мієза. Археологи відкрили цілий комплекс: дві бенкетні зали, спортивну арену, стадіон, криту галерею та приміщення для занять із кам'яними партами. Підлогу прикрашала мозаїка, а будівлі – колони.

У бенкетних залах збереглися підвищення, на яких колись стояло близько десятка лож. За оздобленням та архітектурою школа нагадує царський палац в Егах (нині Вергіна), де жили Філіп II та його син Олександр.

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Руїни датуються IV століттям до нашої ери. Серед них дослідники знайшли монети, кераміку та чотири писала – палички, якими давні учні писали на табличках.

Чому вчені впевнені, що це саме та школа

Ще давньогрецький історик Плутарх, який жив приблизно у 50–120 роках нашої ери, писав у своїй праці "Життя Олександра", що полководець навчався в Мієзі, де викладав Аристотель. Саме тому керівниця розкопок, археологиня та почесна директорка відділу старожитностей грецького Мінкульту Ангеліки Коттаріді вважає, що комплекс – та сама школа.

За словами дослідниці, Плутарх згадував, що Філіп II звів цю школу "для навчання свого сина Олександра та дітей знатних македонців". У давньогрецькому світі такі заклади називали гімнасіями: там не лише викладали різні науки, а й загартовували учнів фізично.

"Кілька років тому я ідентифікувала давні рештки поруч зі стародавнім театром Мієзи", – розповіла керівниця розкопок, археологиня та почесна директорка відділу старожитностей Міністерства культури Греції Ангеліки Коттаріді.

Її команда взялася за розкопки у 2024 році, хоча частину комплексу досліджували ще понад 20 років тому, коли неподалік натрапили на пам'ятник, присвячений німфам.

Що кажуть інші історики

Науковці, які не брали участі в розкопках, підтримують цю версію.

"Я погоджуюся, що всі докази вказують на те, що це школа, яку Філіп надав Аристотелю для навчання юного Олександра та його однокашників", – зазначила Джинн Рімз, директорка програми з вивчення стародавнього Середземномор'я в Університеті Небраски в Омасі.

Професор історії Університету штату Південна Дакота Грем Райтсон назвав захопливим те, що вдалося розкопати ті самі класи, де вчитель формував Олександра в юні роки. За його словами, чотири писала "дозволяють нам мріяти, що одне з них належало Олександру", навіть якщо насправді це не так.

Розкіш школи не дивує, адже Філіп II був дуже заможним, вважає старша викладачка Університету Ньюкасла в Австралії Елізабет Бейнем. На її думку, розташування теж обрали не випадково: до тодішньої столиці Македонії Пелли було близько 43 кілометрів.

"Це досить далеко, щоб потенційно дати Олександру шанс утекти, якщо його батька вб'ють", пояснила історикиня.

Освіта, яку здобували Олександр та його товариші, мала бути блискучою.

"Олександра – який, за всіма свідченнями, був дуже розумним – навчав один із найвидатніших умів античного світу за широтою знань і глибиною думки. Аристотелю тоді було лише трохи за сорок", – наголосила Бейнем.

Інші цікаві знахідки

Раніше у Туреччині розпізнали фрагмент клинописної таблички з текстом Кадешської угоди – найдавнішого відомого мирного договору в історії людства. Його уклали приблизно у 1259 році до н. е. єгипетський фараон Рамзес II та хеттський цар Хаттусілі III, поставивши крапку у двохсотлітньому протистоянні за Кадеш. Глиняну табличку виявили на місці царського палацу Бююккале в давній хеттській столиці Хаттуші.

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