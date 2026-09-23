'Розгромної перемоги не буде': Рубіо сказав, як закінчиться війна в Україні

Він натякнув, що Трамп і надалі займатиметься питанням завершення війни Росії проти України.

У війні Росії проти України переможців не буде, і її логічно було б завершити мирною угодою.

Таку думку висловив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю радіостанції WABC, цитує сайт Держдепу. При цьому він зазначив, що на даний час жодної мирної угоди немає, але вона має бути, оскільки "це було б цілком логічним кроком".

Він заявив, що війна не йде на користь жодній зі сторін, і в кінцевому підсумку вона має закінчитися шляхом переговорів, оскільки перемоги у жодної зі сторін не буде.

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"Вона, безумовно, шкодить Україні й є згубною для РФ. У них у війні справи йдуть погано – це факт. Тож припинити її було б абсолютно розумно. Але... у подібних питаннях те, що здається логічним, не завжди втілюється в життя", – висловив думку держсекретар.

Далі Рубіо зазначив, що президент США Дональд Трамп намагався вирішити розбіжності між Україною та РФ. І, за його словами, він продовжуватиме це робити:

"Ми продовжимо спроби".

Він визнав, що на сьогодні сторони далекі від мирної угоди, але висловив надію, що одного дня її буде досягнуто.

"Ця війна колись закінчиться саме шляхом переговорів і укладення угоди... Вона не закінчиться нищівною військовою перемогою однієї зі сторін. Вона завершиться домовленістю. І чим раніше це станеться, тим менше людей загине і тим менше буде руйнувань", – сказав держсекретар.

Переговори про закінчення війни: що відомо

Наразі відомо, що США продовжують дипломатичні зусилля щодо відновлення тристороннього формату переговорів Україна-РФ-США. Зокрема, обговорюється можливість нового раунду переговорів у жовтні. При цьому в Києві наголосили, що сам факт відновлення переговорів не означає автоматичного припинення вогню.

На початку вересня спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели зустрічі із Зеленським і Путіним. За підсумками цих зустрічей американська сторона заявила про нові пропозиції та можливу готовність Кремля до діалогу.

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