В Польщі було помічено безпілотник біля протиракетної бази США, - ЗМІ

В Міноборони Польщі повідомили, що виявлений дрон був цивільним безпілотним апаратом.

Вдень 15 вересня невідомий безпілотник наблизився до американської бази протиракетної оборони в Редзіково, що у Поморському воєводстві Польщі, повідомив Onet.

Видання розповіло, що 15 вересня поблизу американської бази протиракетної оборони в Редзіково було виявлено несанкціонований безпілотний літальний апарат.

Замість того, щоб знешкодити або збити його, військові зателефонували на номер екстреної служби 112.

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У вівторок Міністерство оборони Польщі підтвердило в соцмережі Х інформацію про проліт дрона поблизу американського військового об’єкта.

В заяві відомства йдеться, що виявлений дрон був цивільним безпілотним апаратом, який "не становив жодної загрози для об'єктів бази та весь час перебував під наглядом військових систем протиповітряної оборони".

В Міноборони Польщі пояснили, що безпілотник не пролітав над базою, але порушив зону, де діє заборона на польоти безпілотних літальних апаратів, приблизно за 1 кілометр від об’єкта.

Вказується, що оборонне відомство ідентифікувало місце, звідки відбувалося керування апаратом.

"Відповідно до процедур, що діють у Збройних силах Республіки Польща, про інцидент було повідомлено відповідні установи та служби, зокрема поліцію. Спостереження за об’єктом відбувалося під повним контролем, дрон не наблизився до стратегічно важливих об’єктів бази в Редзіково", - заявили у відомстві.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш очікує повний звіт щодо інциденту. Він додав, що "якщо десь були допущені якісь недоліки, то будуть вжиті відповідні заходи".

Загроза з боку РФ для Польщі

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, Росія планує вдарити по країнах, які підтримують Україну. За словами Туска, для цього РФ планує використати дрони та ракети. Серед цілей, зокрема, Польща. Прем'єр Польщі зазначив, що така інформація ґрунтується на даних розвідувальних служб. Туск не виключає нападу на територію Польщі.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський коментуючи погрози помічника кремлівського диктатора Миколи Патрушева, зазначив, що Росія вже не вперше погрожує Польщі ядерною зброєю. Він додав, що російські генерали "вже 20 років погрожують ядерною війною" Польщі, а "кремлівські пропагандисти роблять це безперервно". Сікорський порадив росіянам бути свідомими щодо співвідношення сил. Він додав, що "вони також повинні розуміти, чим ризикують, коли погрожують нам".

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