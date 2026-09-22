'Він має вплив на Путіна': Зеленський закликав Трампа залучити до переговорів лідера Китаю

Зеленcький очікує, що Трамп залучить Сі Цзіньпіна до мирних переговорів щодо припинення війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив президенту США Дональду Трампу, що очікує на залучення лідера Китаю Сі Цзіньпіна до мирних зусиль з припинення російської війни проти України. Про це глава держави сказав журналістам після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорку.

"Завтра у президента Трампа буде зустріч з лідером Китаю. Я сказав президенту Трампу дуже відкрито, що на нашу думку, якщо він також залучить президента Сі – він має вплив на Путіна. Я так вважаю", - заявив Зеленський.

Таким чином, як пояснив президент України, "якщо усі з нас дійсно хочуть закінчення цієї війни – ми всі повинні працювати 24/7 заради цього, заради людей".

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На його переконання, йдеться не лише про народ України, а й про Європу і світ.

"Дуже багато людей страждають і гинуть. Це жахлива війна", - заявив Зеленський.

Відносини Китаю з РФ та США: останні новини

За даними видання The Wall Street Journal, повномасштабна війна Росії проти України перетворили російського диктатора Володимира Путіна на прохача у відносинах з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Ці відносини стають дедалі більш незбалансованими. За словами джерел видання, китайські чиновники дали зрозуміти голові "Газпрому", що погодяться на будівництво газопроводу лише в тому випадку, якщо Росія продаватиме їм газ за тією ж ціною, нижчою за ринкову, за якою Москва продає газ всередині країни.

За даними джерел Reuters, Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом може вимагати припинити продаж американської зброї Тайваню. Одне з джерел повідомило, що Сі Цзіньпін може заявити Трампу, що Тайвань нібито є провокатором та джерелом нестабільності у відносинах між США та Китаєм. Натомість Пекін може запропонувати допомогу в тиску на Іран щодо війни на Близькому Сході.

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