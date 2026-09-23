Україна стала ближче до отримання винищувачів F-16 від Бельгії, - ЗМІ

Бельгія отримала ще 3 нові винищувачі п’ятого покоління F-35 американського виробництва.

До Бельгії прибули ще 3 нові винищувачі п’ятого покоління F-35 американського виробництва. Таким чином країна проводить переозброєння парку власної авіації, чим наближає постачання своїх F-16 до України, повідомляє Defense Express.

Повітряні сили Бельгії підтвердили, що нові літаки приземлилися на авіабазі Флоренс, де загальний парк тепер складає 7 бортів.

Видання розповіло, що загалом для бельгійців виробили 15 F-35A, 8 з яких за стандартною процедурою залишаються у США для навчання.

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Аналітики зазначили, що з отриманням винищувачів п’ятого покоління Бельгія поступово зніматиме з озброєння свої F-16, які потім передаватиме Україні.

"Таким чином якнайшвидша реалізація цього проєкту важлива для Повітряних сил ЗСУ", - пояснило видання.

Аналітики поділилися, що планується, що бельгійські F-35A будуть готові до проведення операцій зі швидкого реагування вже у 2027 році.

Примітно, що перші 4 одиниці були передані рік тому - восени 2025 року, тоді як ще 3 надійшло зараз.

Видання вказало, що завершення постачання всього замовленого у 2018 році парку на 34 борти та досягнення повної бойової готовності має відбутися у 2030 році.

За даними аналітиків, наразі тривають переговори щодо замовлення ще 11 одиниць, контракт планується підписати до кінця поточного року.

Видання зауважило, що були повідомлення про те, що цьогоріч Бельгія може почати передачу Україні перших F-16. За даними, мова йде про 7 бортів, що відповідає кількості F-35 у бельгійському арсеналі у цей момент.

"Всього бельгійці планують тримати F-16 на озброєнні до 2028 року і до кінця 2029 року поставити 53 одиниці до України", - йдеться в публікації.

Видання нагадало, що Повітряні сили ЗСУ вже отримують F-16 з інших країн, як от Данія та Нідерланди. Ці винищувачі застосовують на полі бою, у тому числі для завдання ударів по землі та перехопленні крилатих ракет і дронів.

Примітно, що було підтвердження збиття з такого літака російського винищувача Су-35С.

F-16 для України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами заступника міністра національної оборони Польщі Станіслава Взьонтека, Польща готує для України новий пакет військової допомоги з боєприпасами для винищувачів F-16. За даними, Польща надасть авіаційну техніку. Вартість оборонного пакета може складати 50 млн євро. Зокрема, Взьонтек розповів, що йдеться про боєприпаси, які монтуються на F-16 для збиття російських дронів.

Також ми писали, що прем’єр-міністр Канади Марк Карні і президент України Володимир Зеленський повідомили на спільній пресконференції, що Канада має намір допомогти Україні пройти найближчу зиму. Зокрема, Україні буде виділено пакет оборонної і енергетичної допомоги. Карні розповів, що Канада і Україна уклали угоду про постачання критично важливих ракет-перехоплювачів для протиповітряної оброни через механізм Сполучених Штатів JUMPSTART. Зеленський уточнив, що Україна отримає від Канади ракети для "Петріотів" та амуніцію для F-16.

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