Мажор Ландік раніше вже збив на смерть молодого хлопця?

Київ. 11 липня. УНІАН. Депутат Луганської облради Роман Ландік мав проблеми з законом ще у 2007 році.

Про це пише газета "Сегодня" з посиланням на джерела в Луганському обласному управлінні МВС.

"Майже кожен рік була якась історія за участю Роми, але його все тато прикривав. Наприклад, у 2007 Роман на своєму авто наїхав на 17-річного хлопця. Були свідки, які бачили, що він був за кермом", - сказав співрозмовник видання.

"Але потім втрутився батько - знайшовся інший чоловік, який сказав, що це він керував машиною, взяв провину на себе. Що зараз з цією людиною - не знаю, але 17-річний хлопець помер, а Рома - на волі", - розповіли у міліції.

"Потім він чоловікові щелепу вибив - і теж безкарно, людина не стала подавати заяву", - заявило джерело.

Як відомо, у неділю Ландіка затримали в Росії.

4 липня близько третьої години ночі в приміщенні ресторану "Баккара" в Луганську він побив дівчину. Скандальне відео з камер спостережень потрапило в інтернет.

Роман Ландік є сином народного депутата від Партії регіонів Володимира Ландіка. Останній пригрозив журналістам судовими позовами за те, що вони оприлюднили інформацію про інцидент.

7 липня щодо Ландіка було порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого частиною 3 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.