В Одесі зірвалася кабіна ліфта з п`ятьма пассажирами. Є постраждалі
16:01, 12 липня 2011Кримінал
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Обірвався трос підйомного механізму
Одеса. 12 липня. УНІАН. В Одесі зірвалася кабіна ліфта з п`ятьма пасажирами.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Одеській області, кабіна ліфта впала при проходженні 11-го поверху у висотному будинку на вулиці Середньофонтанській, 19-б.
«Аварія сталася через обрив троса підйомного механізму – постраждали двоє 18-річних хлопців: один дістав забій поясниці і струс головного мозку, у другого – забій гомілковостопного суглоба. Решта пасажирів, які перебували в ліфті, не постраждали», - відзначили в управлінні МНС.
Правоохоронці спільно з експертами встановлюють причини аварії.
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